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Прибыль Standard Chartered за 2017 г составила $1,3 млрд против убытка годом ранее


Компании / Индустрия

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Банковская группа Standard Chartered по итогам 2017 года получила прибыль в 1,268 миллиарда долларов против убытка в 191 миллион долларов годом ранее, говорится в сообщении кредитной организации.

Операционная прибыль составила 14,289 миллиарда долларов, увеличившись в годовом выражении на 3,4%. Операционная прибыль до вычета убытков от обесценения активов и налогообложения за год составила 4,169 миллиарда долларов, что на 9% больше показателя за 2016 год. Прибыль на акцию составила 47,2 доллара против 3,4 доллара годом ранее.

"Трансформация группы в 2017 году продолжалась, мы продемонстрировали существенное улучшение показателей прибыли и капитала. Кроме того, появилась ясность в отношении требований к нормативному капиталу, что позволило нам возобновить выплату дивидендов. Мы с оптимизмом начинаем 2018 год и будем сосредоточены на реализации полного потенциала группы", - заявил гендиректор Standard Chartered Билл Уинтерс (Bill Winters).

Банковская группа Standard Chartered была образована в 1969 году в Лондоне. Акции торгуются на Лондонской и Гонконгской фондовых биржах, а также в Бомбее и на национальных фондовых биржах Индии.

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