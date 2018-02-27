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Медведев: В РФ остановлен спад продаж автомобилей, 86% купленных машин собраны в стране


Компании / Индустрия / Машиностроение

 

ГОРКИ, 27 фев - ПРАЙМ. Порядка 86% купленных в РФ автомобилей были собраны в стране, удалось остановить спад продаж - и граждане, и бизнес перестают воздерживаться от крупных покупок, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Первые результаты этого года тоже, как будто бы, неплохие. Основное преимущество получили те производители, которые локализовали выпуск машин в России: доля автомобилей, которые собраны в нашей стране, в общем объеме продаж систематически растет, в среднем по отрасли она достигла уже почти 86%", - сказал Медведев на совещании по проекту стратегии развития автопрома до 2025 года.

Премьер отметил, что в прошлом году удалось остановить спад продаж новых автомобилей. "То есть и граждане нашей страны, и бизнес перестают воздерживаться от достаточно крупных покупок", - сказал Медведев.

"Рынок начал восстанавливаться: по итогам года на российских предприятиях было произведено почти на 20% больше машин, чем годом раньше, причем, рост наблюдается по всем сегментам - от легковых автомобилей до автобусов", - сказал российский премьер.

По его словам, постепенно расширяется и экспорт, причем не только готовых автомобилей, но и компонентов.

"Самую высокую долю на внутреннем рынке, которую мы достигли, ну, весьма высокую, скажем так, нужно, как минимум, удержать, остаться в пределах тех параметров, которые я называл", - сказал Медведев.

Он отметил, что для развития России нужен доступный и качественный транспорт - это возможно только при расширении внутреннего производства и повышении локализации. "Очевидно, что вырастет добавленная стоимость, если все это сделать на единицу продукции, увеличатся доходы предпринимателей, ну, и компетенция в сфере инженерных решений", - сказал премьер.

 

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