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Решение суда позволит немецким городам вводить запрет на въезд дизельных автомашин


Компании / Индустрия / Транспорт
  • Берлин
    © fotolia.com, Berlinpictures

БЕРЛИН, 27 фев - ПРАЙМ. Новое решение немецкого суда, принятое во вторник, подает тревожный сигнал производителям дизельных автомобилей, которым теперь, возможно, придется инвестировать миллиарды долларов в модернизацию или замену миллионов автомашин, сообщает Dow Jones.

Федеральный административный суд Лейпцига отклонил соответствующую апелляцию на решение суда более низкого уровня, фактически открывая возможность для запрета въезда дизельных автомобилей в немецкие города. Дизельные автомобили широко производятся такими известными компаниями, как Mercedes-Benz, BMW и Audi. Подобные запреты могут быть введены в рамках мер по борьбе с загрязнением окружающей среды.

Указанное судебное решение, возможно, ускорит отказ немецких автоконцернов от некогда популярных транспортных средств, считавшихся достаточно экономичными и экологичными. Однако дизельные автомобили были отчасти дискредитированы после скандала с искажением Volkswagen AG и другими компаниями настоящих объемов выбросов.

"Мы ожидаем, что первые запреты на въезд дизельных автомашин в связи с данным судебным решением будут введены в течение 3-6 месяцев", – заметил Юрген Реш из некоммерческой организации "Немецкая инициатива за экологию" (Environmental Action Germany). Именно эта организация подала первоначальный иск относительно дизельных автомобилей.

По оценке аналитиков, судебное решение может стоить автомобильной промышленности до 8 млрд евро (9,85 млрд долларов), которые потребуются для снижения вредных выбросов миллионов дизельных автомобилей.

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