Калининградский янтарный комбинат откладывает начало сезона добычи из-за морозов

КАЛИНИНГРАД, 27 фев ПРАЙМ. Калининградский янтарный комбинат откладывает начало сезона добычи из-за устойчивой минусовой температуры в регионе, однако это не должно отразиться на плановых показателях предприятия, сообщил журналистам во вторник гендиректор комбината Михаил Зацепин.

"Должны были начать добычной сезон 1 марта, но погодные условия, к сожалению, не позволяют. Посмотрел прогноз на март, там присутствуют минусовые температуры. В это же время в прошлом году было плюс 12. Мы не можем рисковать, если вода замерзнет в трубах, это будет большая сложность. Отставание из-за погоды, я думаю, мы активной работой наверстаем, во всяком случае, коллектив настроен на то, чтобы выполнить все плановые показатели", - сказал Зацепин.

Технология добычи янтаря не менялась несколько десятков лет. Янтареносный пласт размывается мощным напором воды с помощью гидромониторов. Затем размытая порода вместе с янтарем – пульпа, транспортируется по трубопроводу. Крупные фракции сотрудники комбината вручную вылавливают сачками, чтобы не повредить их. Сезон добычи начинается весной, и завершается с наступлением минусовой температуры.

По словам Зацепина, прогнозный план по добыче янтаря на 2018 год – 450 тонн сырца. В 2017 году комбинат поставил рекорд, добыв 453 тонны, при этом досрочно завершив сезон почти на месяц.

Янтарь добывают на побережье Балтийского моря, вблизи поселка Янтарный (ранее Пальмникен), где, по оценкам специалистов, сосредоточено около 90% мировых разведанных запасов янтаря, возраст минерала составляет около 50 миллионов лет. Единственное предприятие в стране, занимающееся промышленной добычей янтаря — АО "Калининградский янтарный комбинат" (входит в ГК "Ростех").