Производство автомобилей Volkswagen в РФ в 2017 году выросло на 14%

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Российское подразделение немецкого концерна Volkswagen Group Rus за прошлый 2017 год выпустило с конвейера 167,5 тысячи автомобилей, сообщает Аналитическое агентство "Автостат".

Отмечается, что на предприятии концерна в Калуге было собрано 118,5 тысячи машин, рост к 2016 году составил 8%.

Предприятие в Нижнем Новгороде компании "Группа ГАЗ" выпустило под брендами Volkswagen и Skoda 49 тысяч автомобилей, рост составил 32,4%. В основном такой рост был обеспечен стартом в марте 2017 года сборки Skoda Octavia.

Главным рынком экспорта, куда с российских конвейеров было поставлено 15,6 тысячи кроссоверов Skoda Yeti, стали страны Центральной Европы. 9,5 тысячи машин были экспортированы в страны СНГ.

Помимо самих автомобилей, Volkswagen Group Rus успешно поставляет за рубеж запасные части и компоненты.