Допуск "Аэрофлота" на 32 международных маршрута "Трансаэро" продлен на год

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Росавиация продлила "Аэрофлоту" AFLT и его дочерней авиакомпании "Россия" допуски на международные маршруты, ранее выполнявшиеся "Трансаэро" TAER, следует из материалов ведомства.

Как следует из документа, речь идет о продлении допусков на 32 международных маршрута сроком на один год.

Авиакомпания "Трансаэро" прекратила свою деятельность в октябре 2015 года. Группа "Аэрофлот" взяла на себя основной объем перевозок пассажиров "Трансаэро", которая была не в состоянии это сделать, и получила допуски на 56 международных маршрутов этой авиакомпании. Позднее "Аэрофлот" отказался от ряда направлений.

Свои убытки от перевозки пассажиров "Трансаэро" "Аэрофлот" оценил в 17 миллиардов рублей. Гендиректор перевозчика Виталий Савельев в январе говорил, что компания на данный момент компенсировала только около 4,5 миллиарда рублей убытков.