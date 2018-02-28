Boeing договорился о контракте на поставку "борта номер один"

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Boeing Co. во вторник написал в Twitter, что сконструирует "борт номер один нового поколения", и это будет "летающий Белый дом по приемлемой цене для налогоплательщиков", сообщает Dow Jones.

Президент Дональд Трамп смог "от лица американского народа договориться о выгодной сделке", говорится в сообщении Boeing.

С декабря 2016 года, когда Трамп грозился отменить заказ, акции Boeing набрали более 140%. Президент тогда написал в Twitter, что издержки "вышли из-под контроля". Заключенный на этой неделе контракт предусматривает выпуск двух самолетов за 3,9 млрд долларов с учетом специального оборудования, в том числе с переговорной комнатой и просторной бортовой кухней.

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Кроме того, предусмотрены конструкторские изменения для защиты пассажиров и возможности их пребывания на борту продолжительное время. Об этом Boeing рассказал MarketWatch в электронном письме. Изначальный контракт был рассчитан примерно на 5 млрд долларов.

Акции компании за последние 12 месяцев набрали 105%, тогда как S&P 500 вырос на 17%, а Dow Jones Industrial Average – на 23%.