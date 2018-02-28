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Mitsubishi отзывает почти 39 тыс авто в РФ из-за возможных проблем с двигателем


Компании / Индустрия / Транспорт / Потребительский рынок

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Mitsubishi отзывает почти 39 тысяч автомобилей РФ из-за возможной некорректной работы блока управления двигателя, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат 5,493 тысячи автомобилей Mitsubishi ASX и 33,406 тысячи автомобилей Mitsubishi Outlander, реализованных с февраля 2015 года по июнь 2017 года.

"Причиной отзыва является возможная некорректная работа реле блока управления двигателя внутреннего сгорания, а также реле вентилятора (для автомобилей ASX) и реле обогрева лобового стекла (для автомобилей Outlander). В результате двигатель внутреннего сгорания может заглохнуть, повторный запуск двигателя будет невозможен, может гореть контрольная лампа неисправности двигателя на щитке приборов, а также может быть задействован аварийный режим", - говорится в сообщении.

На транспортных средствах будут произведена заменена реле блока управления двигателя, а также реле вентилятора (для автомобилей ASX) и реле обогрева лобового стекла (для автомобилей Outlander).

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