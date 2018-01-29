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Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО по прогнозу в 2017 г упала на 41%


Компании / Индустрия / Транспорт

 

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Аэрофлот" AFLT по МСФО по итогам 2017 года упала на 40,9% в годовом выражении, до 22,9 миллиарда рублей, следует из консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных РИА Новости.

Выручка увеличилась на 7,3% - до 532 миллиардов рублей, следует из консенсус-прогноза.

Компания планирует опубликовать результаты по МСФО в четверг, 1 марта.

Прогноз по чистой прибыли (в миллиардах рублей):

Halyk Finance - 22

Газпромбанк - 23,949

ВТБ Капитал - 22,8

Прогноз по выручке (в миллиардах рублей):

Halyk Finance - 534

Газпромбанк - 528,767

ВТБ Капитал - 533

Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО по итогам 2016 года составила 38,826 миллиарда рублей против убытка в 6,5 миллиарда рублей годом ранее. Выручка выросла на 19,4% - до 495,9 миллиарда рублей. Группа в 2017 году увеличила перевозки пассажиров на 15,4%, до 50,1 миллиона человек.

В группу входят крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот", лоукостер "Победа", "Россия" и дальневосточная "Аврора".

 

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