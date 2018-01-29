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"Аэрофлот" планирует обновить лицензии Microsoft на 3 года за 1 млрд руб


Компании / Индустрия / Транспорт
  • # Аэрофлот

 

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. "Аэрофлот" AFLT проводит тендер на обновление лицензий на использование продукции корпорации Microsoft MSFT, максимальная цена контракта составляет 1 миллиард рублей, соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Указывается, что по результатам закупки планируется заключение договора на неисключительную лицензию на использование лицензионного программного обеспечения Microsoft с 1 апреля 2018 года сроком на три года.

Поставщика планируется выбрать в конце марта по итогам открытого запроса предложений в электронной форме. Отмечается, что действующий договор заканчивается 31 марта текущего года.

Всего авиакомпании требуется 37,587 тысячи лицензий.

 

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