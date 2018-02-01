FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Джорджио Каллегари покинет пост замгендиректора "Аэрофлота" по стратегии и альянсам


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Заместитель генерального директора "Аэрофлота" AFLT по стратегии и альянсам Джорджио Каллегари покинет свой пост, сообщили в авиакомпании.

"Джорджио Каллегари принял решение уйти с поста заместителя генерального директора по стратегии и альянсам, чтобы сосредоточиться на своих личных делах. Компания начала поиск нового кандидата на эту позицию", - говорится в сообщении.

Каллегари работал в "Аэрофлоте" с 2011 года.

"Я хочу поблагодарить Джорджио Каллегари за его вклад в развитие и успех "Аэрофлота" в составе команды, которой за последние несколько лет удалось вывести компанию на качественно новый уровень. Мы всегда будем рады видеть его в Москве, я желаю ему успехов в его будущих начинаниях", - приводятся слова гендиректора перевозчика Виталия Савельева.

"Я принял непростое для себя решение уйти из авиационной отрасли, в которой я проработал около тридцати лет. Я горд тем, что мне довелось принять участие в написании страниц истории нового "Аэрофлота", а также способствовать развитию и выведению компании-российского национального перевозчика в лидеры мировой авиаиндустрии. Сегодня "Аэрофлот" сильнее, чем он когда-либо был, и я убежден в значительных перспективах и потенциале компании в будущем. Я буду продолжать следить за успехами компании под руководством действующей команды", - сказал Каллегари.

Источник в авиакомпании сообщил РИА Новости, что топ-менеджер покидает свой пост с сегодняшнего дня, он сосредоточится на управлении семейным бизнесом в Италии.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ