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Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО в 2017 году упала на 40,6%


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Аэрофлот" AFLT по МСФО за 2017 год снизилась на 40,6% по сравнению с 2016 годом - до 23,06 миллиарда рублей, сообщила компания.

Показатель оказался немного лучше консенсус-прогноза, составленного агентством "Прайм" по итогам опроса аналитиков. Эксперты ожидали, что чистая прибыль компании по МСФО сократится на 40,9% в годовом выражении, до 22,9 миллиарда рублей.

Выручка "Аэрофлота" за период увеличилась на 7,5%, до 532,934 миллиарда рублей, показатель EBITDA достиг 56,015 миллиарда рублей, снизившись на 28,2% в годовом выражении. Рентабельность по EBITDA сократилась на 5,2 процентного пункта, до 10,5%.

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