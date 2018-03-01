ТМК в 2017 г увеличила показатель EBITDA по МСФО на 14,2%

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Скорректированный показатель EBITDA Трубной металлургической компании (ТМК) по МСФО в 2017 году вырос на 14,2% по сравнению с предыдущим годом и составил 605 миллионов долларов, следует из сообщения компании.

Выручка увеличилась на 31,6%, до 4,394 миллиарда долларов, рентабельность EBITDA снизилась до 14% с 16% годом ранее. Показатель чистой прибыли компания не приводит.

Скорректированный показатель EBITDA в четвертом квартале снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 5,3%, до 160 миллионов долларов, его рентабельность уменьшилась до 13% с 15% кварталом ранее, квартальная выручка увеличилась на 5,5%, до 1,203 миллиарда долларов.

"ТМК ожидает, что в 2018 году уровень рентабельность по EBITDA может остаться на уровне 2017 года, при этом показатель EBITDA может увеличиться по итогам года за счет дальнейшего роста результатов Американского дивизиона", - говорится в сообщении.

ТМК является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора и объединяет 28 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России и США. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский. ТМК по итогам 2017 года увеличила отгрузку стальных труб на 10,6%, до 3,806 миллиона тонн.