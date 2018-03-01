Чистая прибыль Evraz в 2017 г по МСФО - $759 млн против убытка годом ранее

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль Evraz Plc по итогам 2017 года составила 759 миллионов долларов по сравнению с убытком в размере 188 миллионов долларов по итогам 2016 года, следует из сообщения компании.

Консолидированный показатель EBITDA вырос в 1,7 раза - до 2,624 миллиарда долларов. Выручка за отчетный период увеличилась на 40,4% и составила 10,827 миллиарда долларов.

Evraz - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в РФ, на Украине, в США, Канаде, Чехии, Италии и ЮАР. Основным акционером выступает кипрская Lanebrook Ltd. (владеет 63,79% голосующих акций), которую контролируют Роман Абрамович (доля в Evraz - 31,03%), а также Александр Абрамов и Александр Фролов. В 2017 году группа Evraz нарастила выпуск стали по сравнению с предыдущим годом на 3,8%, до 14,033 миллиона тонн.