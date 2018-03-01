Чистая прибыль PSA Group за 2017 г выросла на 9,7%

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль французского автомобильного концерна PSA Peugeot Citroen по итогам 2017 года составила 2,358 миллиарда евро, увеличившись на 9,7% по сравнению с 2016 годом, говорится в финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию в отчетном периоде снизилась до 1,73 евро против 1,93 евро в 2016 году. Выручка за 2017 год выросла на 20% - до 65,21 миллиарда евро.

"Отличные показатели, которые растут уже четвертый год подряд, демонстрируют способность PSA Group получать устойчивую прибыль и стабильно расти. Наша гибкость, а также клиентоориентированный и социально ответственный подход играют в этом большую роль", - приводятся в релизе слова председателя правления PSA Peugeot Citroen Карлоса Тавареса (Carlos Tavares).

Он также подчеркнул важность для компании приобретения в 2017 году Opel/Vauxhall - подразделения General Motors (GM). В марте 2017 года стало известно, что PSA покупает у GM Opel/Vauxhall и европейский бизнес GM Financial. В начале июля Еврокомиссия одобрила сделку. Opel/Vauxhall была оценена в 1,3 миллиарда евро, а GM Financial - в 900 миллионов. В августе GM закрыл сделку по продаже Opel/Vauxhall.

Ожидается, что PSA сохранит второе место по величине автопроизводства в Европе с долей рынка в 17%. Кроме того, PSA Group считает, что в 2018 году автомобильный рынок продолжит стабилизироваться. А его рост, по прогнозам компании, в России составит 10%, в Латинской Америке - 4%, в Китае - 2%.

PSA (прежнее название - PSA Peugeot Citroen) является вторым по величине производителем легковых автомобилей в Европе после Volkswagen AG. Штаб-квартира расположена в Париже. Был образован путем покупки компанией Peugeot 90%-ного пакета акций Citroen в 1976 году.