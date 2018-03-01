Чистая прибыль ТМК по МСФО в 2017 г упала в 5,6 раза

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль Трубной металлургической компании (ТМК) по МСФО в 2017 году сократилась по сравнению с предыдущим годом в 5,6 раза - до 29,569 миллиона долларов с 165,619 миллиона долларов, следует из отчета компании.

В четвертом квартале 2017 года ТМК получила чистый убыток на сумму 16 миллионов долларов против прибыли в размере 22 миллиона долларов кварталом ранее, следует из презентации компании. В компании это объясняют главным образом снижением операционной прибыли и обесценением активов.

Ранее в четверг ТМК опубликовала финансовые итоги 2017 года, в соответствии с которыми скорректированный показатель EBITDA вырос по сравнению с предыдущим годом на 14,2%, до 605 миллионов долларов, его рентабельность снизилась до 14% с 16% годом ранее. Выручка увеличилась на 31,6%, до 4,394 миллиарда долларов, валовая прибыль снизилась на 12%, до 655 миллионов долларов.

ТМК является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора и объединяет 28 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России и США. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский. ТМК по итогам 2017 года увеличила отгрузку стальных труб на 10,6%, до 3,806 миллиона тонн.