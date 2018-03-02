Moody's: Влияние пошлин США на азиатских производителей стали является ограниченным

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Планы США по введению пошлин на импорт стали негативно скажутся на платежеспособности азиатских производителей металла, рейтингуемых агентством Moody's Investors Service, но, тем не менее, их влияние не будет существенным, говорится в сообщении Moody's

В четверг, 1 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий со ставкой 10%. Пошлины будут действовать в течение длительного периода времени, отметил президент в рамках встречи с руководителями американских сталелитейных компаний.

"Влияние пошлин на азиатский сталелитейный сектор и региональные металлургические компании, рейтингуемые Moody's, будет управляемым, поскольку на экспорт в США приходятся относительно небольшие объемы их общего производства стали", - полагает аналитик Moody's Шон Хванг (Sean Hwang).

Moody's отмечает, что на прямой экспорт стали из Китая в США приходился лишь 1% от общего объема экспорта страны или 0,1% от общего объема производства стали в КНР за первые девять месяцев 2017 года. "Кроме того, зависимость китайских сталелитейных компаний от экспорта значительно сократилась в 2017 году", - добавляет агентство.