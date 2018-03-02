Прибыль группы LSE за 2017 г выросла на 18%

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Британская биржевая группа London Stock Exchange Group plc. (LSE), являющаяся оператором Лондонской фондовой биржи, по итогам 2017 года нарастила общую прибыль от продолжающихся операций на 18% в годовом выражении - до 1,955 миллиарда британских фунтов стерлингов (около 2,691 миллиарда долларов), сообщается в отчетности группы.

Базовая прибыль на акцию составила 1,54 фунта (2,12 доллара) против 0,63 фунта (0,87 доллара) в 2016 году. Выручка LSE от продолжающихся операций также увеличилась - на 17% по сравнению с 2016 годом, составив 1,768 миллиарда фунтов стерлингов (2,434 миллиарда долларов). Выручка группы от продолжающихся операций не учитывает доходы от продажи компаний в течение прошлого года.

Операционная прибыль составила 626 миллионов фунтов стерлингов (861,8 миллиона долларов), увеличившись на 47% в годовом выражении.

В релизе отмечено, что позитивные результаты LSE связаны, в частности, с назначением нового главы. В конце ноября биржевая группа сообщила о том, что генеральный директор Ксавье Роле (Xavier Rolet) досрочно покидает свой пост после 8 лет работы в должности. Временным главой биржевой группы назначен финансовый директор Дэвид Уоррен (David Warren).

"Очередной год мы продемонстрировали хорошие результаты с ростом во всех основных направлениях бизнеса", - приводятся в релизе слова Уоррена. Он отметил, что стратегически группа имеет хорошие операционные и финансовые возможности, чтобы извлечь выгоду из "широкого круга возможностей и увеличить доход акционеров".

London Stock Exchange Group plc - ведущая диверсифицированная биржевая группа в Европе, оператор биржи Лондона и Милана. Основана в 2007 году, штаб-квартира базируется в Лондоне.