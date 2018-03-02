Продажи Mitsubishi в РФ в феврале выросли почти вдвое

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Продажи автомобилей бренда Mitsubishi в России в феврале 2018 года выросли в 1,97 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,902 тысячи, сообщила пресс-служба ООО "ММС Рус" - дистрибьютора автомобилей Mitsubishi в РФ.

"Объем продаж автомобилей бренда Mitsubishi в России в феврале 2018 года составил 2902 автомобиля, что почти в два раза превышает показатели февраля прошлого года (1470 единиц). Общие продажи месяца также значительно выросли по сравнению с январем 2018 года (+38%), демонстрируя устойчивый рост от месяца к месяцу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидером продаж остается модель Outlander – в феврале всего было продано 1,587 тысячи автомобилей, что на 18,2% больше в годовом выражении. Продажи Mitsubishi Pajero Sport достигли 675 автомобилей, увеличившись в 6,9 раза, прежде всего благодаря старту производства дизельной версии на заводе в Калуге.

Mitsubishi Motors Corporation в сентябре 2010 года запустила собственное производство в России под Калугой. В настоящий момент завод выпускает две самые продаваемые модели марки – Mitsubishi Outlander и Pajero Sport. Всего завод способен производить 125 тысяч автомобилей в год.