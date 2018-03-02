СМИ: General Motors сократит в Южной Корее 5 тысяч рабочих мест

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Агентство Reuters со ссылкой на документацию сообщило, что южнокорейское подразделение General Motors сократит в Южной Корее 5000 рабочих мест, сохранив при этом объем производства на стабильном уровне. Это станет возможным при условии получения согласия властей на реструктуризацию, передает Dow Jones.

GM владеет 77%-ной долей в GM Korea, а 17% акций принадлежат государственному банку Korea Development Bank. По данным Reuters, автопроизводитель обсуждает с ним план стоимостью в 2,8 млрд долларов, который включает закрытие завода в Кунсане, чей штат насчитывает 2000 рабочих.

Штат GM Korea будет сокращен с 16 000 до 11 000 человек. Однако в следующие 10 лет компания пообещала создать 1100 новых рабочих мест.