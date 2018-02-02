Fitch повысило рейтинг "Аэрофлота"

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в национальной и иностранной валютах "Аэрофлота" AFLT до "BB-" c "B+", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

Одновременно с этим агентство вывело рейтинг компании из списка на пересмотр. Повышение рейтинга связано с пересмотром внутренних критериев оценки агентства по рейтингам "компаний, связанных с государством". Самостоятельный кредитный профиль компании сохранен на уровне "B".

"Повышение РДЭ компании на два пункта выше ее самостоятельного профиля отражает значительное участие государства в компании, ожидания поддержки компании, а также умеренные социально-политические последствия (в случае) дефолта "Аэрофлота", - сообщает агентство, добавляя, что "Аэрофлот" играет ключевую роль в своей отрасли в РФ, поэтому плавное замещение ее другой компанией вряд ли возможно.