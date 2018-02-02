Эксперты: Введение США пошлин на алюминий ударит по всем участникам рынка

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Введение США импортных пошлин на алюминий приведет к росту цен "крылатого металла" на американском рынке и повышению издержек внутренних потребителей, вместе с тем подобное решение негативно отразится на других мировых игроках, полагают эксперты.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе планирует утвердить решение о вводе долгосрочных импортных пошлин на сталь в размере 25% и алюминий - 10%. Данные меры призваны поддержать загрузку американских производственных мощностей.

В своем обзоре аналитики "Сбербанк SBER КИБ" отмечают, что в настоящее время на рынке алюминия в США не наблюдается возможности быстрой замены американскими производителями выпадающих объемов: США импортируют примерно 2,0-2,5 миллиона тонн первичного алюминия и алюминиевых полуфабрикатов.

"Таким образом, следует ожидать роста региональной премии, он наблюдается уже сейчас. Это негативно скажется на положении внутренних потребителей и позволит компенсировать убытки экспортерам, особенно тем, кто поставляет первичный металл", - считают эксперты.

В материалах экспертов "ВТБ Капитала" указывается, что, по оценкам министерства торговли США, введение пошлины на алюминий в размере 7,7% могло бы способствовать увеличению его производства на американских мощностях примерно на 670 тысяч тонн. "В случае 10%-ной пошлины прирост может оказаться более существенным, но это вряд ли окажет существенное давление на мировые цены, учитывая значительный дефицит на рынке алюминия (2 миллиона тонн), прогнозируемый нами на 2018 год", - отмечают аналитики.

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В свою очередь, аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков полагает, что в ближайшей перспективе поставщики алюминия, включая российский "Русал", все же столкнутся с избытком предложения на рынках, не защищенных заградительными тарифами.

"Ситуация осложняется тем, что импортные пошлины также введены против ряда других стран, включая Китай. Это означает, что на рынках Азии и Европы может возрасти предложение продукции, что приведет к снижению цен. Между тем, американские потребители могут столкнуться с повышением издержек, что, в конечном итоге, отразится на конкурентных преимуществах их продукции. В частности, бумаги Boeing, Ford F и General Motors отреагировали крайне негативно на новые американские пошлины", - отмечает эксперт.

Однако, по его мнению, в конечном итоге потребители алюминия в Азии и Европе могут получить некоторые преимущества за счет снижения цен на алюминий, а значит, и на конечную продукцию, что позволит им более успешно конкурировать с американцами на глобальном рынке и повысить производство, а также потребление алюминия.

В целом рынки сегодня отрицательно реагируют на новость о возможных американских пошлинах: при снижении индекса Московской биржи в пределах 1%, акции металлургов дешевеют примерно на 2-2,5%, а акции "Русала" – на 3%.

СИТУАЦИЯ В РУСАЛЕ

"Русал" не имеет производственных подразделений на территории США. Таким образом, пошлины будут касаться всего объема продаваемой на территории этой страны алюминиевой продукции. В 2017 году компания произвела 3,7 миллиона тонн первичного алюминия, являясь практически монопольным производителем в РФ. Более 80% алюминия "Русал" продает на внешних рынках, имеет довольно низкую себестоимость производства, но и значительные транспортные расходы.

В "Русале" уточнили, что компания продает в США чуть более 10% от своего общего объема. При этом российский металл, по мнению "Русала", вообще не создает угрозы американским производителям алюминия, поскольку это те виды алюминиевой продукции, которые не производятся в достаточном количестве в США, но одновременно потребляются перерабатывающими отраслями: так, по первичному алюминию мощности США составляют всего порядка 20% от потребности страны.

"Так как решение американского президента направлено на поднятие цен на алюминий, чтобы производство в США стало рентабельным, пошлины в конечном счете будут уплачиваться потребителями и импортеры будут продолжать поставки, особенно в тех сегментах, которые характеризуются дефицитом производства внутри США", - полагают в "Русале".

Эксперт-аналитик "Финама" Алексей Калачев отмечает, что полностью переориентироваться на другие рынки "Русалу" в любом случае будет довольно сложно. "В конце концов, пошлина вводится одинаковая по отношению ко всем экспортерам, поэтому они останутся в равных между собой условиях и вряд ли будут покидать этот рынок. Это, пожалуй, обошлось бы дороже, чем относительно щадящая пошлина в 10%", - считает Калачев.

"Думаю, "Русал" справится с этой ситуацией. Этому будет способствовать рост цен на алюминий, вызванный восстановлением роста мировой экономики", - добавил эксперт.