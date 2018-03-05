Polymetal в 2017 году увеличил запасы золота на 5%, серебра - снизил на 3%

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Polymetal в 2017 году увеличил запасы золота на 5%, до 18,4 миллиона унций на 1 января 2018 года, серебра - снизил на 3%, до 158 миллионов унций, сообщила компания.

"Запасы золота увеличились на 5%, составив 18,4 миллиона унций, а запасы серебра уменьшились на 3%, до 158 миллионов унций. В то же время запасы меди выросли на 25% и составили 82 тысячи тонн", - говорится в сообщении.

При этом рудные запасы увеличились на 5%, до 20,9 миллиона унций золотого эквивалента (GE) на фоне успешного проведения геологоразведочных работ на Албазино, Комаровском и Дукате, а также первичной оценки запасов на Капане и Нежданинском, отмечает компания. Минеральные ресурсы (дополнительно к рудным запасам) увеличились на 10% и составили 18,2 миллиона унций в золотом эквиваленте, в основном в результате первичной оценки минеральных ресурсов месторождений Пещерный и Нежданинское, а также прироста ресурсов на глубоких горизонтах Майского и Дуката.

"В 2017 году Полиметалл успешно решил задачу продления срока эксплуатации производящих активов и продолжил инвестировать в формирование следующего поколения месторождений. Мы ожидаем в 2018 году еще более значительного увеличения запасов и ресурсов", - отметил главный исполнительный директор группы Виталий Несис, слова которого приводятся в сообщении.