Volkswagen собирается начать подготовку бизнеса грузовиков к IPO

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Volkswagen AG планирует изменить правовую структуру бизнеса грузовиков, чтобы подготовить его к возможному первоначальному размещению акций. Об этом в воскресенье сообщила ежедневная немецкая газета Handelsblatt, сославшись на неназванных источников из компании.

Согласно Handelsblatt, немецкий автопроизводитель в марте планирует изменить правовой статус бизнеса Volkswagen Truck & Bus, к которому относятся бренды Scania и MAN, сделав его корпорацией.

Окончательное решение еще не принято, поскольку требуется одобрение наблюдательного и управляющего советов компании, сообщает Dow Jones.