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Регистрация новых авто в Британии в феврале снизилась на 2,8%


Компании / Индустрия / Транспорт

ЛОНДОН, 5 мар - ПРАЙМ. Регистрация новых автомобилей в Великобритании в феврале сократилась на 2,8% - до 80,8 тысячи штук, свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Снижение покупок объясняется традиционно низким спросом на автомобили в феврале, а также неопределенностью, связанной с Brexit.

SMMT констатирует, что в феврале увеличился спрос на автомобили с бензиновыми и альтернативными двигателями, а регистрация машин на дизеле уменьшилась на 23,5%.

Наибольшим спросом со стороны британских покупателей, как и год назад, пользовался Ford F Fiesta, на втором месте – Volkswagen Golf, на третьем - Ford Focus.

SMMT ожидает, что в марте продажи новых автомобилей в Соединенном Королевстве вырастут.

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