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РФПИ снизил долю в Globaltruck до 5,89% с 14,73%


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) снизил долю в Globaltruck до 5,89% с 14,73%, следует из материалов автомобильного грузового перевозчика.

Таким образом, фонд сократил количество голосующих акций, которыми мог распоряжаться, до 3,444 миллиона с 8,61 миллиона.

Перевозчик в начале ноября 2017 года провел первичное размещение акций (IPO), в рамках которого предложил 37,25 миллиона акций по цене 132 рубля. В IPO приняли участие 14 институциональных западных инвесторов, преимущественно из Европы.

РФПИ и группа международных суверенных фондов оформили подписку на 11,364 миллиона акций во время размещения, что составило 38,96% совокупного объема размещения (при условии реализации опциона дополнительного размещения в полном объеме) и 19,4% акционерного капитала компании.

Основные направления деятельности Globaltruck — внутренние и международные магистральные грузовые FTL-перевозки. Globaltruck осуществляет перевозки на маршрутах в/из Центрального региона России на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и в страны Евросоюза. Среди клиентов компании международные и российские ритейлеры и FMCG-компании, такие как IKEA, Metro, Procter & Gamble и Unilever, логистические компании сектора электронной коммерции, а также крупнейшие российские промышленные холдинги (MMK, УГМК и «Сибур»).

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