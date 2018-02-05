Fitch может понизить рейтинг En+ Дерипаски

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) En+ Group на уровне "BB-" на пересмотр с возможным дальнейшим понижением, сообщается в пресс-релизе агентства.

"Помещение на пересмотр последовало за объявлением "Русала" о намерении получить одобрение от большинства акционеров компании и держателей ее долга на запуск механизма "дуэли" (с "Интерросом" Владимира Потанина за контроль над ГМК "Норильский никель" GMKN ред.)", - сообщает агентство.

По соглашению акционеров "Норникеля", "Русал" или "Интеррос" могут инициировать "дуэль" - так называемую "русскую рулетку" - предложив второй стороне продать ее пакет акций "Норникеля" по цене не ниже средневзвешенной за последние полгода плюс 20%. Получивший предложение в течение 90 дней должен продать свой пакет по предложенной цене или купить пакет второй стороны по этой цене, или запросить большую цену за свой пакет. В последнем случае инициировавшая "дуэль" сторона должна либо купить пакет по этой более высокой цене, либо продать свой пакет по этой цене. Сторона, нарушившая условия "дуэли", обязана продать другой стороне 1,875% акций "Норникеля" за символический 1 доллар.

Структуре "Интерроса" Whiteleave Holdings Ltd. принадлежит 30,4% акций "Норникеля", "Русалу" - 27,82%. В середине февраля между Олегом Дерипаской и Потаниным возобновился конфликт, разрешенный в 2012 году путем заключения соглашения акционеров "Норникеля" при посредничестве Романа Абрамовича. Предусмотренный соглашением пятилетний период lock-up, в течение которого "Русал" и "Интеррос" не могли продавать свои акции ГМК, истек в декабре 2017 года.

Решение о помещении рейтинга компании в список на пересмотр отражает мнение агентства о том, что влияние механизма "дуэли", если он будет запущен, окажет либо нейтральное, либо негативное воздействие на кредитные показатели En+. Агентство при этом отмечает высокую степень неопределенности относительно вероятности запуска "дуэли" и его влияния на En+.

En+ Group, подконтрольная Олегу Дерипаске, — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Ключевые активы группы — En+ Power и "Русал". Генерирующие активы преимущественно расположены в Сибири. Электростанции обеспечивают поставки электроэнергии местным промпредприятиям, в том числе ключевым заводам "Русала".