Moody's повысило рейтинг Fiat Chrysler

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило корпоративный рейтинг для группы компаний американского автоконцерна Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) на одну ступень - до "Ba2" с "Ba3", говорится в пресс-релизе агентства.

В то же время прогноз по рейтингу был изменен на стабильный с позитивного.

"Повышение рейтинга FCA отражает существенное улучшение показателей кредитоспособности компании за последние три года, и особенно сокращение соотношения между собственным и заемным капиталом", - отметил ведущий аналитик агентства по FCA Фокк Фрей (Falk Frey).

Moody's отмечает, что объем продаж FCA в 2017 году составил 4,7 миллиона автомобилей, то есть показатель почти не изменился по сравнению с предыдущим годом, в результате чего выручка также осталось почти неизменной и составила 111 миллиардов евро. "Moody's ожидает, что в 2018 году показатели операционной деятельности и генерирования денежного потока продолжат улучшаться благодаря успешному запуску новых продуктов в сегментах SUV и пикапов, таких как Jeep Cherokee и Jeep Wrangler, а также пикапа Ram 1500, несмотря на небольшое ожидаемое снижение спроса на легковые автомобили в США в 2018 году в размере 2%", - пишет агентство.

Агентство добавляет, что рейтинги FCA могут оказаться под давлением, если показатели операционной деятельности и генерирования денежных потоков окажутся под сильным давлением в случае снижения рыночной доли или ухудшения рыночных условий в США и в Европе.

Fiat была основана в 1899 году и производит автомобили под брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati. В январе 2016 года концерн объявил о подписании соглашения по покупке последнего транша акций американского автогиганта Chrysler. Завершение слияния компаний ожидается в 2018 году.