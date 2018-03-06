РФ и Иран через 10 дней подключат карты "Мир" и Shetab к платежным системам двух стран

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. РФ и Иран договорились через 10 дней подключить кредитные карты "Мир" и Shetab к платежным системам обеих стран, сообщил журналистам министр экономики и финансов страны, сопредседатель российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Масуд Карбасьян.

"Мы договорились о том, что через 10 дней подключим кредитные карточки "Мир" и иранские кредитные карточки Shetab, чтобы наши люди могли ими пользоваться на территории наших двух государств", - сообщил Карбасьян.