"Норникель" к концу года планирует снизить оборотный капитал до $1 млрд

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. ГМК "Норильский никель" GMKN к концу 2018 года планирует снизить оборотный капитал до 1 миллиарда долларов, сообщил в ходе телефонной конференции финансовый директор компании Сергей Малышев.

"К концу 2018 года мы планируем, что рабочий капитал снизится до комфортного для нас уровня в 1 миллиард долларов. Данное снижение мы ожидаем прежде всего за счет получения авансов на более привлекательных условиях, а также отсутствия других разовых факторов, приведших к росту рабочего капитала по итогам прошлого года", - заявил Малышев.

Чистый оборотный капитал "Норникеля" в 2017 году вырос в 4,7 раза - до 2,149 миллиарда долларов. Увеличение показателя было, в частности, связано с досрочным погашением авансов покупателей в размере 650 миллионов долларов, маржа по которым к концу 2017 года года стала более чем в 2 раза превышать маржу доступного для компании банковского финансирования.

К началу 2018 года ГМК достигла договоренности с рядом покупателей о новых рыночных условиях получения авансов и в конце февраля ею был получен аванс на 300 миллионов долларов от одного из контрагентов. "По второму нашему ключевому покупателю мы находимся в финальной стадии договоренности, в ближайшее время планируем на аналогичную сумму получить аванс на более выгодных для компании ценовых условиях", - отметил Малышев.

Он пояснил также, что пересмотр планов по вовлечению сырья ГК "Ростех" в производство, а также погашение части задолженности перед госкомпанией привели к увеличению чистого оборотного капитала ГМК в 2017 году на более чем 400 миллионов долларов. Рост запасов металлопродукции увеличил этот показатель на 430 миллионов долларов, в первую очередь речь идет о накоплении запасов палладия.

Кроме того, финансовый директор "Норникеля" отметил, что компания сохраняет планы к концу года снизить показатель чистый долг/EBITDA до менее 1,5х. Соотношение чистого долга к EBITDA на конец 2017 года увеличилось до 2,1x. Финальные дивиденды за 2017 год планируется объявить в апреле-мае.