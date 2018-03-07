ЕК прогнозирует, что США введут пошлины на сталь в ближайшие дни

БРЮССЕЛЬ, 7 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия располагает информацией, согласно которой президент США Дональд Трамп может в ближайшие дни ввести импортные пошлины на сталь и на алюминий, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем. ЕС намерен ввести пошлину в 25% на ряд товаров из США в ответ на планы Трампа

"Есть указания на то, что президент Трамп в ближайшие дни, мы точно не знаем, может подписать решение о введении импортных пошлин в размере 25% на сталь и 10% на алюминий, о чем он объявил 1 марта", - сказала Мальмстрем журналистам.

По ее словам, "это навредит трансатлантическим отношениям".

На прошлой неделе Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий - в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп также пригрозил ввести налог на европейские автомобили, если ЕС продолжит увеличивать пошлины для американских компаний.