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ЕК прогнозирует, что США введут пошлины на сталь в ближайшие дни


Компании / Индустрия / Металлургия
  • #Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе
    © AFP, Emmanuel Dunand

БРЮССЕЛЬ, 7 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия располагает информацией, согласно которой президент США Дональд Трамп может в ближайшие дни ввести импортные пошлины на сталь и на алюминий, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем. 

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"Есть указания на то, что президент Трамп в ближайшие дни, мы точно не знаем, может подписать решение о введении импортных пошлин в размере 25% на сталь и 10% на алюминий, о чем он объявил 1 марта", - сказала Мальмстрем журналистам.

По ее словам, "это навредит трансатлантическим отношениям".

На прошлой неделе Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий - в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп также пригрозил ввести налог на европейские автомобили, если ЕС продолжит увеличивать пошлины для американских компаний.

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Ввозные пошлины США на сталь и алюминий

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