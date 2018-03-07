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Белый дом: США примут решение по импортным пошлинам в ближайшие дни


Компании / Индустрия / Металлургия

 

ВАШИНГТОН, 7 мар - ПРАЙМ. Администрация США примет решение о введении импортных пошлин на сталь и алюминий в ближайшие дни, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. 

Флаг Европейского Союза (ЕС) на улице ЛондонаЕС в ответ на действия США может в течение 2 месяцев ввести ответные пошлины

"Она (Сандерс) сказала, что время принятия решения по тарифам (пошлинам – ред.) будет в конце этой недели или в начале следующей", - сообщает корреспондент пула Белого дома, слова которого приводит пресс-служба администрации США.

Ранее президент США Дональд Трампа заявил о намерении ввести импортные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Это решение не поддержали как торговые партнеры США, так и некоторые однопартийцы самого президента. Евросоюз уже пригрозил ввести ответные на меры на ряд американских товаров. Трамп на это заявил, что для США будет легко выиграть торговую войну и что "торговые войны это иногда хорошо".

 

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Ввозные пошлины США на сталь и алюминий

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