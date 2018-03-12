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Чистая прибыль Polymetal по МСФО в 2017 году снизилась на 10%


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль Polymetal International plc POLY по итогам 2017 года снизилась на 10% по сравнению с предыдущим годом и составила 354 миллиона долларов по МСФО, говорится в сообщении компании.

"Чистая прибыль составила 354 миллиона долларов по сравнению с 395 миллионами долларов в предыдущем году, что вызвано снижением EBITDA и влиянием неденежных положительных курсовых разниц на прибыль в 2016 году", - говорится в сообщении.

Выручка за 2017 год выросла на 15% в годовом выражении, до 1,815 миллиарда долларов, в основном за счет роста производства в золотом эквиваленте на 13%, отмечает компания. Скорректированный показатель EBITDA за период составил 745 миллионов долларов, снизившись на 2% в результате роста затрат на фоне укрепления российского рубля, которые в значительной степени перекрыли рост производства. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 41% по сравнению с 48% в 2016 году.

Компания подтверждает производственный план на 2018 и 2019 годы в объеме 1,55 миллиона унций и 1,7 миллиона унций золотого эквивалента соответственно. Как и в прошлые годы, за счет сезонного фактора производство в течение предстоящих двух лет традиционно будет выше во втором полугодии, сообщает Polymetal. Ожидается, что денежные затраты в 2018 году составят 650-700 долларов на унцию золотого эквивалента, а совокупные денежные затраты составят в среднем 875-925 долларов на унцию.

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