Продажи "Камаза" в РФ по итогам 2017 г выросли на 18%

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Продажи автомобилей "Камаз" KMAZ в РФ по итогам 2017 года выросли на 18% по сравнению с предыдущим годом и составили 33,154 тысячи машин, сообщает компания.

При этом общие продажи техники "Камаз" увеличились на 11%, до 38,192 тысячи штук.

"Запчастей реализовано на сумму более 18,7 миллиарда рублей (плюс 36% к АППГ). Выпущено продукции диверсификации на 8,1 миллиарда рублей, что на 18% больше, чем в 2016 году", - также говорится в сообщении.

Доля "Камаза" на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн (данные по регистрациям автотехники) по итогам 2017 года составила 45%. При этом в компании существенно выросли продажи нового модельного ряда (на 71%).