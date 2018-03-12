Европарламент 14 марта обсудит ответ ЕС на возможные пошлины США

БРЮССЕЛЬ, 12 мар - ПРАЙМ. Европарламент по предложению ведущей фракции ассамблеи - Европейской народной партии (ЕНП) - 14 марта обсудит ответные меры Евросоюза в случае введения США пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС, сообщили РИА Новости в парламентской группе.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки".

"По нашему предложению Европарламент обсудит в среду на сессии в Страсбурге планы США по введению пошлин и возможные ответные меры ЕС", - сказал собеседник агентства.

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Глава фракции ЕНП Манфред Вебер заявил, что Евросоюз не хочет торговой войны с США, но готов к ответным мерам.

Еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер в воскресенье отметила, что Европа не намерена бездействовать после введения Вашингтоном новых ввозных пошлин, и пригрозила ответными мерами в отношении США. Комментируя заявление Трампа о том, что США смогут легко выиграть торговую войну с Европой, Вестагер заявила, что "это может быть его предположением".

Ранее еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем подчеркнула, что Еврокомиссия 7 марта уже обсудила предварительный список промышленной и сельскохозяйственной продукции из США, которая может быть обложена ответными пошлинами, включая сталь, виски "бурбон", арахисовое масло и апельсиновый сок. Список передан Еврокомиссией в правительства стран ЕС для его возможного расширения.