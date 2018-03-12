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Чистая прибыль ЧТПЗ по МСФО в 2017 г снизилась в 1,6 раза


Компании / Индустрия / Металлургия
  • # Трубы

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) по МСФО в 2017 году снизилась в 1,6 раза по сравнению с 2016 годом и составила 4 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка от реализации увеличилась на 16,8%, до уровня в 158,3 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась на 5,9%, составив 37,6 миллиарда рублей. Операционная прибыль составила 15,8 миллиарда рублей, снизившись на 19,4%.

Себестоимость реализации выросла на 26,3% и составила 120,7 миллиарда рублей. Коммерческие расходы увеличились на 12,3%, до уровня в 10,5 миллиарда рублей. Общехозяйственные и административные расходы выросли на 4,7%, составив 10,765 миллиарда рублей.

Капитал и обязательства компании увеличились на 8,5% и составили 154,2 миллиарда рублей. Краткосрочные обязательства упали в 1,8 раза, до 68,5 миллиарда рублей, долгосрочные выросли в 10 раз, составив 79,6 миллиарда рублей.

ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России. Объединяет предприятия и компании черной металлургии, складской комплекс, компанию по заготовке и переработке металлолома, предприятия по производству магистрального оборудования. Группа ЧТПЗ в 2017 году увеличила отгрузку труб на 16%, до 2 миллионов тонн.

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