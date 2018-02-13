Авиакомпании РФ за два месяца увеличили перевозки пассажиров на 12,4%

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Российские авиакомпании за январь-февраль текущего года нарастили объем пассажирских перевозок на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,32 миллиона человек, следует из оперативных данных Росавиации.

Авиакомпания "Аэрофлот" AFLT, как следует из оперативных данных, в январе-феврале нарастила перевозки на 4,8%, до 4,727 миллиона человек. "Сибирь" за два месяца увеличила перевозки пассажиров на 15,8%, до 1,504 миллиона человек, "ЮТэйр" - на 18,3%, до 1,128 миллиона человек, "Уральские Авиалинии" - на 19,8%, до 1,039 миллиона человек. При этом "Россия" за январь-февраль перевезла 1,211 миллиона человек, что на 6,7% меньше в годовом выражении.

"За январь-февраль авиакомпании перевезли 14,3 миллиона пассажиров, рост составил 12,4%. Пассажирооборот за первые два месяца увеличился на 14,2%, до 36,8 миллиарда пассажирокилометров. Процент занятости кресел составил 79,6% (+1,7 процентного пункта), процент коммерческой загрузки – 67,5% (+2,1 процентного пункта)", - говорится в сообщении Росавиации.

При этом в феврале 2018 года российские авиакомпании обслужили 6,7 миллиона пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10,4%. Пассажирооборот достиг отметки в 17,2 миллиарда пассажирокилометров (рост на 12,6%). Процент занятости кресел составил 79,6% (+1,2 процентного пункта), процент коммерческой загрузки – 67,4% (+1,5 процентного пункта).