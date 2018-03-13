Производство автобусов на базе шасси Isuzu началось в Ульяновске

САМАРА, 13 мар - ПРАЙМ. Производство автобусов на базе шасси Isuzu началось на мощностях производственного комплекса "Симаз" в Ульяновске, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"В Ульяновской области началось производство автобусов СИМАЗ на базе шасси Isuzu. Это стало возможным благодаря подписанному в июле 2017 года … трехстороннему меморандуму о намерениях … между правительством Ульяновской области, АО "Исузу Рус" и ООО "Симаз", - говорится в сообщении.

Меморандум был заключен в июле 2017 года в ходе международной выставки "Иннопром-2017" в Екатеринбурге.

По словам гендиректора "Симаза" Андрея Лукьянова, которого цитирует пресс-служба правительства, первый прототип нового автобуса был собран в октябре 2017 года, параллельно началась работа по его испытаниям и сертификации. В этом году предприятие планирует выпустить порядка 250 автобусов, первыми в серию войдут городские автобусы трех комплектаций вместительностью от 42 до 53 пассажиров.

В релизе также отмечается, что большинство комплектующих для автобусов производятся в Ульяновской области.

АО "Исузу Рус" - официальный производитель и дистрибьютор автомобильной марки Isuzu в России, производит полный модельный ряд техники Isuzu массой от 3,5 до 33 тонн и продает ее через национальную дилерскую сеть, которая насчитывает более 50 дилерских центров. Производственные мощности "Исузу Рус" расположены в Ульяновске. Компания основана совместными усилиями двух японских корпораций - Isuzu Motors Limited (74%) и Sojitz Corporation (26%).