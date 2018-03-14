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Продажи Lada Xray в России впервые снизились на 9,6%‍


Компании / Индустрия / Потребительский рынок

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. В России впервые зафиксирован спад продаж отечественного кроссовера Lada Xray концерна "Автоваз". Как сообщает Аналитическое агентство "Автостат" в среду, 14 марта, спад продаж модели в феврале текущего года составил 9,6% по отношению к февралю прошлого 2017 года.

По данным агентства, за последний месяц зимы было продано 1 917 машин.

Продажи кроссовера Lada Xray на российском рынке начались в феврале 2016 года. За все время продажи модели только росли. В декабре прошлого 2017 года был зафиксирован рекордный ежемесячный показатель - 3 736 машин. Что же касается первых двух месяцев 2018 года, то они демонстрируют спад: в январе и феврале продажи составили менее 2 тысяч единиц (январь - 1912 экземпляров, февраль – 1917).

"Тем не менее, модель по-прежнему находится в топ-20 самых продаваемых в стране", - отмечает "Автостат".

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