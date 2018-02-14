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Выручка группы "ГАЗ" по МСФО в 2017 г выросла на 9,9%


Компании / Индустрия / Транспорт

 

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Выручка группы "ГАЗ" GAZA по МСФО в 2017 году выросла на 9,9% по сравнению с 2016 годом и составила, по предварительным данным, 165 миллиардов рублей, следует из сообщения рейтингового агентства "Эксперт РА" (RAEX).

В 2016 году выручка компании по МСФО составила 150,2 миллиарда рублей.

"По предварительным данным, консолидированной неаудированной отчетности ПАО "ГАЗ", выручка компании за 2017 год составила 165 миллиардов рублей, денежный поток от операционной деятельности, по предварительным итогам 2017 года, составил 11,9 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

По данным агентства, объем активов и капитала, по предварительным данным на отчетную дату, составил 111,7 миллиарда рублей и 3,8 миллиарда рублей соответственно.

Группа "ГАЗ" — крупнейший производитель коммерческого транспорта в России. Выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, тяжелые грузовики, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты. Основной акционер компании — машиностроительный холдинг "Русские машины", входящий в промышленную группу "Базовый Элемент". Объединяет 13 предприятий в 8 регионах России.

 

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