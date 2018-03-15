Nordgold привлекает синдицированный кредит на $300 млн для рефинансирования еврооблигаций

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Компания Nordgold подписала соглашение с группой международных банков о предоставлении кредита на сумму 300 миллионов долларов сроком на пять лет, говорится в сообщении компании.

Синдицированный кредит предоставляется банками ING, Raiffeisenbank Bank International AG, Росбанк, Societe Generale Corporate & Investment Banking и UniСredit Bank. Nordgold намерен направить привлеченные средства для рефинансирования еврооблигаций на сумму примерно 448 миллионов долларов, срок погашения которых истекает в мае 2018 года. Рефинансирование также будет частично осуществляться за счет денежных средств, находящихся на балансе компании.

На 31 декабря 2017 года общий долг Nordgold составлял 997 миллионов долларов, чистый долг - 656,3 миллиона долларов.

Nordgold - золотодобывающая компания с предприятиями в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане. Компания объединяет два проекта развития, четыре проекта с локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий. В 2016 году компания сократила объем производства золота по сравнению с предыдущим годом на 9% - до 868,8 тысячи унций.