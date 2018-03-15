Продажи новых автомобилей в Евросоюзе за 2 месяца выросли на 5,8%

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей в ЕС за два месяца 2018 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,8% - до 2,379 миллиона единиц, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

Лидером по росту продаж по итогам года стал автопроизводитель PSA Group, который увеличил продажи новых автомобилей в Европе в годовом выражении на 70,6%. У Hyundai показатель вырос на 10,8%, продажи Volkswagen Group выросли на 9,3%.

Самый значительный рост продаж за указанный период был отмечен в Болгарии и Хорватии (на 39,5%), Греции (на 34,9%), Румынии (на 33,6%) и Венгрии (на 30,8%). Снижение продаж отмечено в Великобритании - на 5,1%, Ирландии - на 3,5% и Швеции - на 1,6%.

Продажи новых автомобилей в ЕС в феврале 2018 года выросли в годовом выражении на 4,3%, до 1,125 миллиона единиц. Ведомство отмечает, что это лучшие цифры за февраль с 2008 года. Продажи французского автопроизводителя PSA Peugeot Citroen выросли на 67,6%, а Volkswagen Group - на 9,4%. Самый значительный рост продаж в феврале был отмечен также в Болгарии и Хорватии, Венгрии и Румынии. Снижение продаж уже 11-ый месяц подряд зафиксировано в Великобритании (на 2,8%).