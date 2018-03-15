Чистая прибыль Nordgold по МСФО в 2017 г выросла на 4%

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль золотодобывающей компании Nordgold по МСФО в 2017 году выросла по сравнению с предыдущим годом на 4% и составила 166,8 миллиона долларов, говорится в сообщении компании. Показатель EBITDA увеличился на 7%, до 520,5 миллиона долларов, выручка выросла на 14%, до 1,221 миллиарда долларов.

В четвертом квартале 2017 года чистая прибыль возросла по сравнению с предыдущим кварталом на 14%, до 52,8 миллиона долларов, показатель EBITDA – на 24%, до 140,8 миллиона долларов, выручка – на 8%, до 320,5 миллиона долларов.

Nordgold в 2017 году увеличила объем производства золота на 11% - до 968,3 тысячи унций, что оказалось выше планового диапазона в 900-950 тысяч унций, говорится в сообщении компании.

Объем производства в 2018 году ожидается в диапазоне от 950 тысяч унций до 1 миллиона унций золота при AISC (совокупные денежные затраты) на уровне 900-950 долларов за унцию.

Выпуск аффинированного золота в четвертом квартале 2017 года вырос на 7% в годовом сопоставлении и на 9% в квартальном, до 251,5 тысячи унций в основном за счет рудников Bissa-Bouly, Lefa и "Суздаль".

При этом, Nordgold в 2017 году в соответствии с кодексом JORC увеличила рудные запасы золота на 2% - до 15,206 миллиона унций, минеральные ресурсы — на 7%, до 33,617 миллиона унций, говорится в сообщении компании.

Рудные запасы серебра сохранились на уровне 23,262 миллиона унций, минеральные ресурсы — выросли на 24%, до 51 миллиона унций.

Совет директоров Nordgold одобрил выплату промежуточных дивидендов за четвертый квартал 2017 года в размере 4,5 цента на акцию на общую сумму в 15,3 миллиона долларов, говорится в сообщении компании.

Реестр на получение дивидендов закрывается 15 марта, дата выплаты – 26 марта. "Выплата дивидендов акционерам остается приоритетной задачей компании. Согласно нашей дивидендной политике, компания намерена выплачивать ежеквартальные дивиденды в размере 30% от нормализованной чистой прибыли, распределяемой между акционерами", — говорится в сообщении компании.

За первый квартал текущего года Nordgold выплатил дивиденды в размере 3,22 цента на акцию на общую сумму 11 миллионов долларов, за второй квартал - 4,82 цента на акцию на общую сумму 16,5 миллиона долларов, за третий – 3,18 цента на акцию на сумму 10,8 миллиона долларов. Таким образом, сумма дивидендов за год составила 53,6 миллиона долларов.

Уставный капитал компании сегодня включает 339 миллионов 373,7 тысячи обыкновенных акций. Доля мажоритарного акционера Алексея Мордашова составляет порядка 99,03%. В марте Nordgold завершил делистинг своих GDR с Лондонской фондовой биржи.

Nordgold — золотодобывающая компания, ее предприятия находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане. Компания объединяет два проекта развития, четыре проекта с локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов.