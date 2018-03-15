Артемьев: ФАС находится в стадии возбуждения дела о доступе такси в московские аэропорты

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) находится в стадии возбуждения дела о доступе такси в аэропорты Московского авиаузла (МАУ), сообщил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

В конце декабря прошлого года Артемьев сообщил, что ФАС вынесла предупреждения аэропортам МАУ в связи с ущемлением конкуренции при допуске такси; вопрос должен быть решен в первом квартале 2018 года, иначе аэропорты будут очень серьезно оштрафованы. В конце января он заявил, что аэропорты в ближайшее время должны решить вопрос с доступом такси на свою территорию, иначе ведомство возбудит антимонопольные дела "с большими штрафами".

"Мы фактически находимся в стадии возбуждения уже дела. Мы считаем, что та работа, которая была проведена по нашим предупреждениям, недостаточна, является профанацией тех договоренностей, которые на совещании были достигнуты. Аэропорты должны были подойти к этому гораздо серьезнее, вместо этого они нам сейчас почти все подсовывают дохлую свинью", - сказал Артемьев в четверг.

Вместе с тем глава ФАС отметил, что надеется в ближайшие 10 дней провести очередное совещание по этому вопросу.