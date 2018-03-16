Чистая прибыль Adobe за I квартал 2018 фингода выросла в 1,5 раза

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль производителя графического программного обеспечения Adobe за первый квартал 2018 финансового года (отчетный период завершился 2 марта) составила 583,076 миллиона долларов, что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,17 доллара против 0,8 доллара годом ранее. Выручка Adobe увеличилась на 23,6%, до рекордных 2,079 миллиарда долларов.

"Наше лидерство на крупном созданном нами целевом рынке, вместе с успешной операционной моделью Adobe, привели к еще одному рекордному кварталу", - приводятся в релизе слова исполнительного вице-президента и главного финансового директора Adobe Марка Гарретта (Mark Garrett).

Компания отмечает, что выручка в сегменте Digital Media выросла на 28%, до 1,46 миллиарда долларов. В частности, на сегмент Creative приходится 1,23 миллиарда долларов, а Document Cloud - 231 миллион долларов.

Во втором квартале компания ожидает общую выручку около 2,15 миллиарда долларов, рост выручки сегмента Digital Media прогнозируется в 25%.

Adobe Systems Inc — американская компания-разработчик программного обеспечения, специализирующаяся на продуктах для графического дизайна и публикации. Самые популярные продукты компании — Adobe Reader и Photoshop. Штаб-квартира расположена в Сан-Хосе (Калифорния).