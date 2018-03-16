СМИ: "ВЭБ-лизинг" не может найти клиентов на 42 заказанных для "Трансаэро" самолета

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. "ВЭБ-лизинг" скоро получит 42 самолета, заказанных для "Трансаэро" TAER, но теперь не может найти клиентов для них, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджеров трех лизинговых компаний и двух авиакомпаний.

Как сообщает издание, "ВЭБ-лизинг" для последующей поставки "Трансаэро" несколько лет назад заключил твердые контракты на покупку 22 самолетов Boeing 737 MAX и 20 Airbus 320 neo. Но сейчас не может найти клиентов для этих самолетов. Эти заказы "ВЭБ-лизинг" делал до падения в 2014 году цен на нефть, когда авиационная отрасль в России еще росла, отмечают два собеседника газеты. "Трансаэро" разорилась и прекратила полеты в октябре 2015 года.

Согласно контракту "ВЭБ-лизинг" получит первые два B737 MAX в конце 2018 года, переносов сроков поставок не планируется, заявила газете представитель Boeing Елена Александрова. Представитель Airbus сроки поставок не комментирует. Сам "ВЭБ-лизинг" прошлым летом сообщал, что первые А320 neo придут в 2019 году, отмечает издание.

По данным двух собеседников газеты, за все 42 самолета внесена предоплата, отказ "ВЭБ-лизинга" от судов приведет к ее потере. Предоплата составляет минимум 10% от цены покупки, но может достигать и 15-20%. Рыночная цена (половина от каталожной) одного А320 neo составляет примерно 56 миллионов долларов, одного В737 МАХ - 58,5 миллиона долларов. Общая сумма сделки могла составить примерно 2,4 миллиарда долларов, а "ВЭБ-лизинг" уже мог внести около 240 миллионов долларов предоплаты, отмечает издание.

Источники газеты утверждают, что "ВЭБ-лизинг" законтрактовал суда выше рыночной цены, в этом и заключается главная проблема покупателя. Когда ушла "Трансаэро" и эти самолеты вышли на рынок, их цена стала известна всем, поясняет один из них. Представитель "ВЭБ-лизинга" отказался от комментариев газете.

"Аэрофлот" AFLT в феврале подписал контракт с лизинговой компанией "Ростеха" на получение 50 российских среднемагистральных МС-21, которые должны стать конкурентами A320 neo и B737 MAX. S7 заказала большую партию А320/321 neo у иностранных лизинговых компаний, отмечает издание. Utair и "Уральским авиалиниям" "ВЭБ-лизинг" эти суда не предлагал, заявили газете менеджеры этих компаний. Представители "Аэрофлота" и S7 на запросы газеты не ответили.