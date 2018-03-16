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"Алроса" в 2018 году ожидает рост выручки от продаж алмазного сырья


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. АК "Алроса" в 2018 году ожидает рост выручки от продаж алмазного сырья относительно показателя 2017 года, сообщил в ходе телефонной конференции заместитель генерального директора компании по сбытовой политике Юрий Окоемов.

По его словам, в начале 2018 года наблюдается достаточно высокий спрос на алмазы. В январе и феврале компания продемонстрировала рост продаж в стоимостном выражении по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Рост выручки компании связан с увеличением объемов продаж в физическом выражении. "Ожидаем продажи не хуже и в марте", - отметил Окоемов.

Он пояснил, что текущие тенденции в основном обусловлены ростом реализации ювелирных изделий с бриллиантами в рождественский сезон, особенно в США, а также последующих продаж в сезон Нового года в Китае.

"В течение всего года мы не ожидаем такого же сильного спроса, как в первом квартале. Ожидаем достаточно стабильного года, но понимаем, что будут сезонные колебания. В целом, если говорить о прогнозе продаж на 2018 год, мы прогнозируем продажи несколько лучше 2017 года, хотя в объемах продаж в натуральном исчислении, думаю, что они будет несколько ниже", - сказал Окоемов.

Глава "Алросы" ALRS Сергей Иванов отметил, что первый квартал всегда является периодом повышенного спроса. "Мы не ожидаем, что такой же объем спроса сохранится во втором и в третьем кварталах. Это нормальная практика. В целом считаем, что год начался хорошо и ожидания положительные, поэтому, возможно, для отрасли второй квартал текущего года будет незначительного лучше второго квартала прошлого", - сказал он.

"Спрос на алмазное сырье до конца года будет стабильным, мы не ожидаем, что средние цены на алмазное сырье будут расти. При этом они могут расти или снижаться по определенным ассортиментным позициям", - добавил Иванов.

"Алроса" сохраняет прогноз по продажам на 2018 год на уровне около 40 миллионов карат, по добыче - 36,6 миллиона карат. В 2017 году выручка компании от продажи алмазов составила 4,2 миллиарда долларов. Объем продаж алмазов за год составил 41,2 миллиона карат.

 

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