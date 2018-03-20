Ространснадзор предписал авиакомпании "Саратовские авиалинии" приостановить полеты

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта предписал приостановить деятельность авиаперевозчика "Саратовские авиалинии". Об этом во вторник заявил руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин.

"Финальные результаты проверки у нас есть. Есть замечания к персоналу, к производителю. Первый пункт наших предписаний говорит о том, чтобы приостановить полеты всех воздушных судов, которые эксплуатируются авиакомпанией "Саратовские авиалинии". Такая рекомендация есть. После того как летные составы пройдут тестирование, пройдут проверку соответствующую, будем смотреть, как дальше поступать", - рассказал Басаргин.

Росавиация в свою очередь отмечает, что после крушения борта Ан-148 "Саратовских авиалиний" 11 февраля текущего года, была проведена внеплановая проверка авиакомпании, по результатам которой введено ограничение срока действия сертификата эксплуатанта до 27 апреля.

"Кроме того, авиакомпания прекратила эксплуатацию самолетов Ан-148", - пояснили в Росавиации.

Напомним, что пассажирский борт Ан-148 "Саратовских авиалиний" 11 февраля во время выполнения рейса Москва-Орск пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из столичного аэропорта Домодедово. Обломки самолета были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. 71 человек на борту самолета, в том числе члены экипажа, погибли.