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СМИ: Кабмин РФ разрабатывает программы стимулирования электромобильного транспорта


Компании / Индустрия / Энергосети / Потребительский рынок

 


МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ начало разработку масштабной программы стимулирования электромобильного транспорта, пишет в среду газета "Коммерсант".

Так, правительство поручило Минэкономразвития к 20 сентября проанализировать мировые тенденции выпуска электромобилей, их влияние на экономику РФ и возможность учета этих факторов при формировании госполитики, пишет газета со ссылкой на протокол совещания 26 февраля у вице-премьера Аркадия Дворковича.

При этом уже к концу апреля Минэкономразвития с Минпромторгом и Минфином должны представить предложения по продлению нулевой ставки импортной пошлины на электромобили, согласованную позицию по льготному автокредитованию, лизингу и автострахованию для стимулирования спроса на них, пишет издание.

Как отмечает газета, в рамках мер поддержки государство может ввести квоты на электротранспорт для бюджетных и регулируемых организаций и госструктур, которые занимаются пассажирскими перевозками и предоставляют услуги такси в крупных городах. Речь идет о наличии в парке определенной доли электромобилей. Сейчас российские автоконцерны рассчитывают в основном на заказ электробусов. Ведомства проработают идеи локализации производства электромобилей в РФ, компонентов и зарядных устройств, отмечает издание.

Правительство также поручило к 23 апреля представить предложения по решению нехватки зарядных станций. Должен быть упрощен порядок оформления документации для создания таких зарядок и законодательно уточнено отличие услуг по зарядке электромобилей от купли-продажи электроэнергии. Минпромторг должен дополнить электромобилями и зарядным оборудованием перечень "энергоэффективного оборудования", получающего налоговые льготы и преференции (к 1 июля), а Минэнерго поручено проработать изменения в правила эксплуатации АЗС, дополнив их требованиями по наличию зарядных колонок, отмечает газета.

В "Россетях", которые развивают сеть зарядок, изданию сообщили, что сейчас инфраструктура удовлетворяет потребности немногочисленных электромобилистов, компания планирует развивать направление исходя из реальных потребностей рынка. Источник издания, близкий к холдингу, заявил изданию, что в краткосрочной перспективе толчок в популяризации электротранспорта в РФ может быть обеспечен только за счет мер господдержки - например, субсидирования процентной ставки для покупателей машин.

 

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