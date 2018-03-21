УАЗ намерен к 2021 году выпустить гибридный автомобиль

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. "Ульяновский автомобильный завод" UAZA(УАЗ) планирует к 2021 году выпустить гибридный автомобиль, сообщил заместитель гендиректора по продажам и маркетингу УАЗа Сергей Травкин.

"Мы однозначно будем двигаться в сторону гибридных автомобилей... План - 2021 год, скорее всего, это будет предсерия", - сказал Травкин в интервью газете "Ведомости".

"Кроме того, мы движемся в направлении использования газа. Начали продавать машины с уже сертифицированным оборудованием на пропан-бутане. Рост продаж с ГБО показывает, что мы идем в правильном направлении. Также мы разрабатываем машины на сжатом газе", - добавил он.